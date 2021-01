Glätteunfall in Kirchworbis

Eine Frau war mit einem VW Golf am Sonntagmorgen gegen 7.15 Uhr in Kirchworbis auf der Bergstraße in Richtung Südstraße unterwegs. Aufgrund von Glätte verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab, teilt die Polizei mit. In der Folge kollidierte sie mit einem Telekommunikationskasten sowie einem Zaunpfeiler des Friedhofs. Am Fahrzeug sowie am Zaunpfeiler entstand Sachschaden. Der Telekommunikationskasten wurde äußerlich beschädigt, am Apparat im Inneren entstand kein Schaden.