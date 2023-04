Glasfaserausbau im Eichsfeld geht 2023 voran – Landgemeinde lädt zu einer Infoveranstaltung

Bischofferode. Die Vorbereitungen für schnelles Internet im Eichsfeld laufen auf Hochtouren. Noch in diesem Jahr soll das Glasfasernetz in einer Landgemeinde für 1330 Haushalte entstehen.

Der Ausbau des Glasfasernetzes im Eichsfeld schreitet weiter voran. Im Laufe des Jahres soll nach Informationen der Telekom in der Landgemeinde Am Ohmberg in den Orten Bischofferode, Großbodungen und Hauröden ein Glasfasernetz für rund 1330 Haushalte gebaut werden. „Ich freue mich, dass die Arbeiten in der Landgemeinde Am Ohmberg bald nun starten“, sagt Bürgermeister Karl-Josef Wand (BI). „Schnelle Internetverbindungen sind aus dem Leben unserer Bürgerinnen und Bürger nicht mehr wegzudenken – privat und geschäftlich. Sie sind ein wichtiger Standortvorteil.“

„Es ist eine gute Nachricht, dass in der Landgemeinde Am Ohmberg ein Glasfasernetz entsteht. Denn damit wird die digitale Infrastruktur für die Zukunft geschaffen, das auch den Kundinnen und Kunden der Telekom zur Verfügung steht“, so Roman Gebhardt, Regionalmanager der Deutschen Telekom.

Während der Ausbauphase sei der Glasfaseranschluss bis ins Haus kostenfrei, heißt es seitens der Telekom. Voraussetzung dafür sei allerdings die Buchung eines Glasfasertarifs der Telekom. Bei einer Buchung nach der Ausbauphase falle eine einmalige Anschlusspauschale an, die für Kunden der Telekom einmalig 799,95 Euro betrage. Die Telekom weist darauf hin, dass auch Mieter den Anschluss beantragen können. Sie kontaktiert in diesem Fall die Vermieter. Solange diesem keine Kosten entstünden, könne er seine Zustimmung nicht verweigern, heißt es.

In der Festhalle Großbodungen findet zu dem Thema am 9. Mai um 18.30 Uhr eine Informationsveranstaltung statt.