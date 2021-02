Dingelstädt. Die neue Kita-Turnhalle in Dingelstädt steht und der Rasenweg kann wieder befahren werden.

Gleich zwei Großprojekte sind in Dingelstädt abgeschlossen

Die neue Turnhalle steht, der Ausbau der Krippenräume im Hauptgebäude des kommunalen Kindergartens Bummi in Dingelstädt ist ebenfalls abgeschlossen und damit ein großes städtisches Projekt. Investiert wurden in den Bau der Kita-Turnhalle 545.000 Euro, 253.000 Euro gab es als Landesförderung. Die Umbauarbeiten im Haupthaus selbst erfolgten, um zwei neue Gruppenräume und damit neun Plätze für die unter Dreijährigen zu schaffen. Dafür schlugen 146.000 Euro zu Buche, hier gab es eine Finanzspritze in Höhe von 67.000 Euro.