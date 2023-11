Gleich zwei Top Acts auf einer Eichsfelder Burg

Leinefelde-Worbis. Ein Open Air soll Fans im kommenden Jahr wieder auf eine Eichsfelder Burg locken. Schon jetzt gibt es Karten.

Auch im kommenden Jahr soll in der Stadt Leinefelde-Worbis wieder musikalisch die Post abgehen. Und gleich auf zwei Top Acts vor den Mauern der Burg Scharfenstein dürfen sich Fans bei einem Open Air im Juni freuen. Das verrät schon einmal Stadtsprecher René Weißbach und auch, dass es ein zweitägiges Veranstaltungswochenende sein wird.

Den Anfang werden die Country-Rocker von Boss Hoss machen, deren Auftritt sicher schon im neuen Jahr so mancher Eichsfelder entgegenfiebert. Sie geben sich am Freitag, dem 14. Juni, die Ehre. Ab 19.30 Uhr wird es dann heißen „Abriss-Rock im Country-Style“. Laut René Weißbach freuen sich Boss Burns (Gesang), Hoss Power (Gesang, Gitarre), Hank Williamson (Mundharmonika, Mandoline), Russ T. Rocket (Gitarre), Guss Brooks (Kontrabass), Frank Doe (Drums) und Ernesto Escobar de Tijuana (Percussion) – live seit langem unterstützt von der Bläsersektion „The Tijuana Wonderbrass“ – schon auf ihr Konzert im Eichsfeld.

Am Tag danach geht es gleich weiter, dann will Kerstin Ott die Bühne auf dem Scharfenstein zum Beben bringen und ihre Fans in den Bann ziehen.

Höhen und Tiefen mit der Musik ausgedrückt

Die Sängerin und Songwriterin Kerstin Ott, die sich unter anderem mit dem Lied „Die immer lacht“ einen Namen machte, geht auf Deutschlandtour. Wer sie gern einmal live erleben möchte, der bekommt dazu am Samstag, dem 15. Juni, ebenfalls auf dem neuen Open-Air-Gelände die Gelegenheit, sagt René Weißbach. Los geht es an dem Abend um 20 Uhr.

„Kerstin Otts Musik ist einzigartig, ihre Texte gehen direkt ins Ohr und von dort ins Herz. Sie machen Mut, schenken Hoffnung und schaffen ein unsichtbares Band der Verbundenheit. Nicht selten singt die gebürtige Berlinerin über ihre eigene Vergangenheit, erzählt Geschichten aus ihrem Leben, teilt Höhen sowie Tiefen – zeigt sich verletzlich und authentisch. Ihre offene und sympathische Art schafft vor allem auch auf der Bühne eine besondere Wärme und Ausstrahlung“, heißt es vom Veranstalter.

Und der Stadtsprecher von Leinefelde-Worbis hat auch gleich noch ein paar wichtige Hinweise für die Gäste des Open Airs parat. Da es direkt am Gelände keine Besucherparkplätze gebe, werde für den Transfer wieder der Busshuttle-Service eingerichtet, der die Gäste von mehreren Haltestellen in Leinefelde abhole und nach dem Ende des Konzertes auch wieder zurückbringe.

Die genauen Standorte und Abfahrtszeiten, so René Weißbach, würden rechtzeitig vom Veranstalter und auch auf der Homepage der Stadt unter www.leinefelde-worbis.de veröffentlicht. Eine Gebühr für den Shuttleservice ist bereits im Ticketpreis enthalten.

Karten für den Auftritt von Kerstin Ott gibt es ab sofort bei www.eventim.de, im Bürgerbüro der Stadt Leinefelde-Worbis, Tel. 03605/2000, sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Tickets für den Auftritt von Boss Hoss sind unter anderem ebenfalls bei www.eventim.de sowie im Bürgerbüro der Stadt Leinefelde-Worbis und an anderen Vorverkaufsstellen erhältlich.