Glück im Unglück für einen Busfahrer

Die Eichsfelder Polizeibeamten waren am Freitagmorgen in den Höhenlagen des Eichsfeldes gefragt, (Symbolbild)

Hüpstedt. Nahe eines Eichsfelder Höhendorfes rutscht ein Linienbus in den Graben. Darum ging die Sache für alle Beteiligten noch glimpflich ab.

Eine Schrecksekunde erlebte am Freitagvormittag kurz nach 11 Uhr der Fahrer eines Linienbusses nahe Hüpstedt. Am Abzweig Beberstedt, so schildert die Polizei, wurde die Straße witterungsbedingt durch Schneeregen etwas glatt und rutschig. Hinzu kam im gleichen Moment auch noch eine Windböe. Der Fahrer konnte den Bus der Linie 112 nicht auf der Fahrbahn halten. Das Gefährt rutschte in Richtung Graben und Feld.

Glücklicherweise, so heißt es von der Polizei, sei der Bus nicht umgekippt, sondern sei im weichen Boden steckengeblieben. Es wurde sofort Hilfe aus dem Ort geholt, der Bus von einem Unimog wieder per Abschleppseil auf die Straße zurückgezogen. Auch der Bus blieb heil und konnte die Fahrt dann weiter fortsetzen. Ein weiteres Glück war, dass sich keine Fahrgäste an Bord befanden, es gerade eine Leerfahrt war. Der Einsatz sei recht schnell beendet gewesen. Man müsse auch einmal Glück im Unglück haben, sagen die Eichsfelder Beamten. Sie appellieren trotzdem an die Verkehrsteilnehmer, Geschwindigkeiten und Fahrweise dem aktuell kühlen und nassen Wetter anzupassen und besondere Vorsicht walten zu lassen. Die Temperaturen bewegen sich mittlerweile vor allem nachts um den Gefrierpunkt.