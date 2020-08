Glücksmomente im Eichsfeld

Täglich erreichen unsere Redaktion immer mehr Bilder, die zeigen, wie schön es in unserem Landkreis ist. Bei Spaziergängen, bei Radtouren oder ausgedehnten Wanderungen gibt es viel zu entdecken. Ein Rehbock beäugte in seinem Revier bei Bernterode/Wipper in der Nähe der Autobahn Cordula und Andreas Hoffmann bei einem ihrer vielen Spaziergänge. „Der junge Rehbock schien zunächst unbeeindruckt von den Eindringlingen in sein Revier, suchte dann aber doch schnell Schutz im dichten Wald“, berichtet Cordula Hoffmann über die Begegnung in der Eichsfelder Natur.

Orte in unserer Heimat, die wir sonst im Alltag oder unserem Urlaub nicht wahrnehmen, rücken in Zeiten der Corona-Pandemie mehr in den Blickpunkt. Ob es das Bild von der Wehnder Warte oder von der Lindenallee in Heiligenstadt ist – sie zeigen uns in diesem Jahr, in dem viele Eichsfelder nicht in die Ferne reisen, unseren heimatlichen Landkreis, wie ihn sonst nur die Touristen sehen. Familie Hartung aus Erfurt zählt zu diesen. Sie erholte sich in diesem Jahr in ihrem Urlaub bei uns im Eichsfeld.

Wenn Sie am Sommer-Fotowettbewerb mit Bildern aus dem Eichsfeld teilnehmen wollen, dann senden Sie uns diese mit Angabe der Kontaktdaten per E-Mail an eichsfeld@thueringer-allgemeine.de zu. Eine Beschreibung, wer auf dem Bild zu sehen ist und wo es entstanden ist, sollte die Mail ebenfalls enthalten.