Göttingen ermittelt Verkehrssünder

Göttingen. Statistik für 2021 liegt jetzt vor.

Die Statistik des Göttinger Stadtordnungsdienstes für das Jahr 2021 liegt vor. Sie umfasst Daten zur Rotlichtüberwachung, zu Tempolimits und zum Verwarnungs- und Bußgeldaufkommen. Voriges Jahr hat es an den Ampeln 2.811 Verstöße gegeben. „2020 lag die Zahl noch bei 2.387“, heißt es von der Stadt Göttingen. Das meiste Missachten roter Ampeln (737) wurde an der Anlage am Posthof/B3 (stadtauswärts) gemessen.

Bei der Tempoüberwachung gab es mit 4.076 mehr Verstöße als 2020. Die Polizei ermittelte weitere 170 Fälle. Die stationäre Tempoüberwachung in der Steinmetzkurve, in Roringen, an der B27/An der Lutter und an der Bürgerstraße sowie an der B3 – Kaufpark, Posthof und Im Rinschenrott – und die teilmobile Messung mit dem Blitz-Container verzeichneten 2021 rund 15.000 Verstöße weniger als 2020.

557 Mal wurden Fahrverbote ausgesprochen, 149 weniger als im Vorjahr. Die Verwarn- und Bußgeldeinnahmen waren im fließenden Verkehr 2.476.562 Millionen Euro, im ruhenden 184.786 Euro.