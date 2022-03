Göttingen: Kliniknetzwerk lässt ab sofort wieder Besucher zu

Göttingen. Einheitliche Regelungen in Südniedersachsen und Nordhessen. Testpflicht für alle und Voranmeldung

Die Kliniken und Krankenhäuser des regionalen Kliniknetzwerkes Südniedersachsen/Nordhessen lockern ab Montag, 14. März, ihre Besuchsregeln. Es sind ab sofort wieder Besucher und Begleitpersonen zugelassen, aber unter gewissen Regeln. „Alle Besucherinnen, Besucher sowie Begleitpersonen benötigen einen aktuellen negativen Corona-Test mit offizieller Bescheinigung einer anerkannten Teststelle“, erklärt Stefan Weller, Leiter der Unternehmenskommunikation der Universitätsmedizin Göttingen. „An allen Kliniken gilt unverändert: das Tragen von FFP2-Masken und die Einhaltung der Corona-Hygieneregeln. Testungen in den Kliniken sind nicht möglich.“ Könne kein Testergebnis vorgelegt werden, sei ein Zutritt nicht möglich. Die Testpflicht gilt auch für alle vollständig geimpfte, geboosterte oder genesene Personen. Ein Selbsttest ist nicht ausreichend.

Pro Patient darf pro Patient ein Besucher für eine Stunde pro Tag kommen. Das gilt nicht für Coronapatienten, dort sei weiterhin kein Besuch möglich. Der verpflichtende Testnachweis gelte nicht für die seelsorgerische Betreuung Sterbender, die palliativmedizinische Betreuung sowie für Eltern und Begleitpersonen bei Notfällen, in denen vorab kein Test eingeholt werden konnte. „In solchen Notfällen erfolgt vor Ort ein Antigen-Schnelltest“, so Weller. An den einzelnen Kliniken und Krankenhäusern bestehen individuelle Regelungen – je nach lokaler Situation. In der Uniklinik sind die Besuchszeiten täglich von 14 bis 18 Uhr, am evangelischen Krankenhaus Göttingen-Weende montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr, am Wochenende von 10 bis 18 Uhr. In St. Martini Duderstadt gilt die Besuchszeit täglich on 14 bis 17 Uhr,

Die Besuche im Göttinger Uniklinikum aber sollten, so Stefan Weller, online vorab oder an den Service-Points angemeldet werden. „In den Eingangsbereichen Ost und West stehen Terminals mit Touchscreens“, erklärt er. „Danach gehen die Besuchenden zu den Sichtungspoints und zeigen den QR-Code und das Testzertifikat vor.“

Die Partnerkliniken im regionalen Kliniknetzwerk Südniedersachsen/Nordhessen sind:

Universitätsmedizin Göttingen

Evangelisches Krankenhaus Göttingen-Weende

St. Martini Krankenhaus Duderstadt

Agaplesion Krankenhaus Neu Bethlehem Göttingen

Klinikum Hann. Münden

Einbecker Bürgerspital

Asklepios Seesen

Helios Albert-Schweitzer-Klinik Northeim

Helios Klinik Bad Gandersheim

Helios Klinik Herzberg/Osterode

Klinikum Werra-Meißner Standorte Eschwege und Witzenhausen