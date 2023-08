Gospelworkshop für Eichsfelder mit Aufführung

Heiligenstadt. Interessierte, die gern singen, können sich zu dem Workshop in Heiligenstadt anmelden. Notenkenntnisse und Chorerfahrung sind keine Voraussetzung.

Zu einem Gospelworkshop mit Aufführung lädt die evangelische Kirchengemeinde St. Martin für Samstag und Sonntag, 16. und 17. September, unter Leitung von Kantorin Mirijam Leha ein. Mitmachen kann jeder, der Freude am Singen hat. Notenkenntnisse oder Chorerfahrung sind nicht erforderlich.

Gesungen werden Gospels, Spirituals und moderne Lieder, einstimmig und mehrstimmig, deutsch und englisch. Geprobt wird im Gemeindehaus und in der Martinskirche auf dem Berg in Heiligenstadt an dem Samstag von 10 bis 16 Uhr. An dem Sonntag ist um 15 Uhr Generalprobe, die Aufführung um 17 Uhr im Gospelgottesdienst. Kosten: zehn Euro mit Mittagessen. Anmeldung: per E-Mail an mirijam.leha@ekmd.de.