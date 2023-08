Gottes Geschenk für Eichsfelder Urlauber

Nicht nur im Eichsfeld freuen sich die Menschen auf Urlaub. Pfarrer Johannes Möller gibt ihnen einen wichtigen Rat mit auf den Weg – und wenn sie wieder da sind.

„Ich sehe den sanften Wind in den Lärchen gehn und höre das Gras wachsen, und die andern sagen: Keine Zeit! Ich sehe den wilden Wassern zu ..., und die andern sagen: Wozu? … Ich kann mich nicht satt sehen an allem, was ist, und die andern sagen: Was soll’s? Ich bewundere dich, o mein Gott in allem, was lebt, und die andern sagen: Wieso?“ (Lothar Zenetti)

Endlich Urlaub, denkt so mancher in diesen Tagen. Die Zeit muss ich nutzen, etwas sehen, etwas erleben, Neues entdecken – ab ins Auto oder in die Bahn und los. Doch halt, vor lauter Eifer, die Zeit richtig auszunutzen, lasse ich mir kaum Zeit, wirklich zu leben. Dem Alltagsstress folgt der Urlaubsstress. Ich bin immer unterwegs zu neuen Zielen, doch komme ich jemals an?

Und rückblickend sehe ich, die schönste Zeit waren nicht die vielen Ausflüge, nicht die tausend neuen Eindrücke, sondern als ich zur Ruhe kam, meine Seele baumeln ließ beim Blick über die Berge oder die See, als ich im Gras lag, ein Buch las oder einfach den Kindern, den Enkeln beim Spielen zuschaute. Es war die Zeit, in der ich spürte, ich bin – einfach ich. Und es ist gut so!

Pfarrer Johannes Möller Foto: Eckhard Jüngel

Dann staune ich, denn die schönsten Dinge in meinem Leben sind und bleiben Geschenke: die Zeit, die ich habe und mir nehmen kann, meine Frau, meine Kinder und Enkel, die Liebe, von der ich getragen werde, das Lächeln eines Anderen, ein Lied, der wärmende Sonnenschein, aber auch die Ruhe und Stille und nicht zuletzt sogar der Sonntag. Nichts von alledem kann ich mir verdienen oder leisten.

So sage ich Dank an den Geber, so danke ich Gott. Welch großartiger Gott öffnet mir meinen Blick und mein Herz – ja mehr noch – eröffnet mir Leben! Leben nicht nur jetzt und hier, sondern über den Tod hinaus. „Ja, durch die Gnade ist euch das Heil gegeben worden durch den Glauben, nicht von euch aus – Gottes Geschenk ist es!“, sagt Paulus im Epheserbrief 2,8.

Johannes Möller ist Pfarrer der Heiligenstädter Martinsgemeinde