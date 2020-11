Grenzlandmuseum Eichsfeld: 25. Geburtstag wird nachgeholt

Auch das Grenzlandmuseum Eichsfeld ist bis voraussichtlich Ende November für den Publikumsverkehr geschlossen, um die Verbreitung von Covid-19 zu verlangsamen. Der sechs Kilometer lange Grenzlandweg mit original erhaltenen Grenzanlagen ist jedoch frei zugänglich und kann unter Einhaltung der geltenden Kontaktbeschränkungen weiterhin besucht werden. Das teilt Mira Keune, Geschäftsführerin des Museums, mit. Die für den November geplanten Veranstaltungen können ebenfalls nicht stattfinden und werden nachgeholt.

Vor 25 Jahren, am 11. November 1995, wurde das Grenzlandmuseum Eichsfeld eröffnet. Horst Dornieden, Vorsitzender des Trägervereins, fasst den Beginn der Museumsarbeit zusammen: „Für uns war der Erhalt der Gebäude am authentischen Ort, aber auch der Erhalt eines Teils der Grenzanlagen am heutigen Grenzlandweg ganz wichtig. Die große Anzahl an Interessierten direkt zur Museumseröffnung haben wir als Bestätigung für den intensiven Einsatz zur Einrichtung des Museums verstanden.“ Gerade mit Blick auf nachkommende Generationen sei die Geschichtsvermittlung in dieser Form am historischen Ort unverzichtbar. „Sie ist ein wichtiger Beitrag, um unsere freiheitliche Demokratie zu stärken. Darüber hinaus erinnern wir ausgehend vom geteilten Eichsfeld an die Friedliche Revolution und das große Glück der Deutschen Einheit“, so Dornieden. Bis heute haben mehr als 1.400.000 Gäste die vielfältigen Angebote genutzt.

Eine der attraktivsten Gedenk- und Erinnerungsstätten am ehemaligen Todesstreifen

„Das Grenzlandmuseum Eichsfeld ist heute auch national eine der attraktivsten Gedenk- und Erinnerungsstätten am ehemaligen 1394 Kilometer langen Todesstreifen und zugleich Lernort der Demokratie“, ist Duderstädter Wolfgang Nolte überzeugt, der als Initiator sofort nach der Grenzöffnung und der Deutschen Einheit für das Projekt Grenzlandmuseum Eichsfeld eingetreten ist. Auf viele Wegmarken blickt das Museum zurück. Herausragend dabei war das Jahr 2000 mit der Eröffnung der Bildungsstätte, dem Besucherleitsystem auf dem Grenzlandweg und der Beteiligung an der Expo 2000 als Außenstelle für die „Grenzenlose Region Eichsfeld“. 2010 wurde das Grenzlandmuseum Eichsfeld nach einer Neukonzeption wiedereröffnet.

„Der 25. Museumsgeburtstag konnte vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie nicht gefeiert werden. Aber er wird im Frühjahr nachgeholt, denn das Grenzlandmuseum Eichsfeld möchte sich für die Unterstützung in den vergangenen 25 Jahren bedanken“, so Mira Keune. Zudem wird unter anderem die Sonderausstellung „30 Jahre – 30 Lieben“, in der deutsch-deutsche Liebes- und Lebensgeschichten präsentiert werden, die es ohne die deutsche Einheit nicht geben würde, vorbereitet. Zugleich gibt der neue Online-Auftritt ab Mitte November einen Ausblick auf zukünftige Veranstaltungen.

www.grenzlandmuseum.de