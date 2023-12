Grillhütte im Eichsfeld abgebrannt

In Holungen wurde die Feuerwehr zu einem Brand an einer Grillhütte gerufen.

Holungen In einem Dorf im Eichsfeld kommt es zu einem Feuer an einer Grillhütte. Der Schaden ist immens.

Zu einem Brand an einer Grillhütte kam es am Donnerstag in der Knickstraße in Holungen. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte gegen 11.30 Uhr ein Zeuge das Feuer und machte sich daran, den Brand gemeinsam mit weiteren Helfern zu bekämpfen, bis die Feuerwehr eintraf.

Menschen wurden nach Polizeiangaben nicht verletzt, der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Wie genau es zu dem Brand kam, ist gegenwärtig noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 03606/6510 um Hinweise (Aktenzeichen 0337474).