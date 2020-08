Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Größenwahn

Viele Menschen leiden unter der Corona-Krise. Nicht wenige verfallen dem Größenwahn und tun inzwischen einfach so, als sei Covid 19 nur ein harmloser Schnupfen. Es wird ohne Mindestabstand demonstriert, kein Mund-Nasen-Schutz getragen, einige versuchen bewusst, die Registrierung für den Gottesdienst zu umgehen.

Alle, die diese Krise managen müssen, egal ob in Politik, Verwaltung, auch Kirche, stehen vor fast unlösbaren Aufgaben. Appelle an die Vernunft und Einsicht der Menschen verhallen immer öfter ungehört.

Glauben Sie nicht? Gehen Sie einkaufen! Besuchen Sie einen Gottesdienst! Ich komme mir als Pfarrer inzwischen schon vor wie die Chef-Stewardess, die für jeden Flug dieselben Sicherheitsansagen machen muss!

Hierzu fällt mir ein Zitat von Mutter Theresa ein: „Die Menschen sind unvernünftig, irrational und egoistisch. Liebe diese Menschen trotzdem!“

Im Evangelium, das wir an diesem Sonntag hören, tut Petrus auch etwas gegen jeden Menschenverstand. Bei stürmischem Wetter steigt er mitten auf dem See aus dem Boot aus, um auf Jesus zu zugehen. Etwas, wie wir wissen, was Menschen nicht möglich ist. Petrus gelingt hier nur deswegen etwas Übermenschliches, er kann nur deshalb Unmögliches wagen, weil er auf Jesus zugeht. Weil dieser sagt: Komm! Und weil Petrus auf ihn vertraut.

Die Angst vor der eigenen Courage lässt ihn dann doch untergehen. Die Naturgewalten, Wind und Wellen scheinen ihm zu bedrohlich. Doch Jesus streckt seine Hand aus und rettet ihn.

Vielleicht, nein ganz sicher sollten alle, die sich Christen nennen, in diesen Tagen auf Jesus zugehen. Hören, was er sagt. Antworten auf den Ruf: Komm! Die eigene Angst überwinden und sich von manchen Unbilden des Lebens nicht irre machen lassen. Losgehen und handeln, wie er es getan hat.

Das geht übrigens nicht nur im Gottesdienst!

Mutige Schritte auf Gott zu und die Kraft, sich den eigenen Ängsten zu stellen, wünsche ich Ihnen!