Die A 7 musste am Sonntagmittag wegen einer Ölspur gesperrt werden. (Symbolbild)

Größere Ölspur: Autobahn A 7 ab Dreieck Drammetal in Fahrtrichtung Süden gesperrt

Göttingen. Aufgrund einer längeren Ölspur in Höhe Hedemünden musste die Autobahn A 7 am Sonntagmittag ab dem Autobahndreieck Drammetal in Fahrtrichtung Süden gesperrt werden.

Der auflaufende Verkehr wird laut Polizei abgeleitet, auch die Anschlussstelle Hedemünden ist in südlicher Fahrtrichtung von der Sperrung betroffen.

Autofahrer sollen bereits ab der Anschlussstelle Göttingen die ausgewiesenen Umleitungsstrecken in Fahrtrichtung Kassel benutzen, ein Befahren der A 7 ist ab der AS Lutterberg wieder möglich. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

