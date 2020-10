Große Ehre für Rolf Behrend

Geflaggt wie bei einem Staatsbesuch präsentierte sich am Samstag die Lindeistraße. Und dann waren da noch die Enkel von Rolf Behrend, dem am 3. Oktober, dem 30. Jahrestag der Deutschen Einheit, eine große Ehre zu teil wurde. Mit viel Ausdauer hielten sie während des Festaktes die Fahne von Gernrode, die Deutschlandfahne und die Flagge von Europa in den Himmel. Ausdauer, die sie wohl auch von ihrem Großvater geerbt haben, denn ohne diese wäre Rolf Behrend nicht in der Lage gewesen all dies zu bewältigen, was er sich und seiner Familie mit seinem Engagement als Politiker und Ehrenamtlicher bisher in seinem Leben abverlangte.

Bürgermeister Gerhard Hellrung (CDU/rechts) überreichte die Ehrenurkunde. Ein großes Schild am Haus des Geehrten wurde zudem sichtbar angebracht. Foto: Sebastian Grimm

Der Einstieg in die Politik durch Behrend ist das eine, doch bei allen Verpflichtungen vergaß er auch seine Familie und seinen Heimatort nie. Dies wurde am Samstag in der Laudatio von Gerhard Hellrung mehr als deutlich. „Rolf Behrend, Träger des Bundesverdientskreuzes, Diplomlehrer und Europaabgeordneter a. D., hat das kulturelle und politische Leben seiner Heimatgemeinde Gernrode über Jahrzehnte maßgeblich geprägt. Hoher persönlicher Einsatz, fachliche Kompetenz und menschlicher Umgang zeichnen seine Persönlichkeit aus. Ehrenamtlich und beruflich hat er sich mit aller Kraft und voller Leidenschaft für das Wohl seiner Gemeinde eingesetzt“, fasste Hellrung zu Beginn seiner Laudation zusammen.

Zudem habe sich Rolf Berend eine hohe Wertschätzung in seinem Heimatort erworben. Dass dies so ist, war am Samstag zu sehen und beim mehrfachen Applaus während des Festaktes zu erleben. Kein Platz war frei, als um 16 Uhr der Festakt begann. Einwohner aus dem Ort, Karnevalisten, Sänger und Sängerin des Chores und Politiker, die Berend bisher begleiteten, ließen es sich nicht nehmen, dem neuen Ehrenbürger zu gratulieren.

Bereits am 30. September 2019 beschloss der Gernröder Gemeinderat die Ernennung von Rolf Berend zum Ehrenbürger. Übergeben werden sollte diese, so wie es die Hauptsatzung des Ortes verlangt, in einem würdigen Rahmen. Doch hier machte der Coronavirus den Gemeinderäten einen Strich durch die Rechnung, denn das geplante Partnerschaftstreffen mit den Gemeinden Tiftlingerode und Salmtal zum Jubiläum „30 Jahre Partnerschaft“ im August musste abgesagt werden und somit auch die Verleihung der Ehrenbürgerschaft.

Doch schnell war nach den Lockerungen die Idee geboren, am 3. Oktober die Verleihung vorzunehmen. „Am heutigen Tag gibt es noch ein Jubiläum 30 Jahre deutsche Einheit, woran bekanntlich Rolf mit die Schuld trägt. Ich denke, dieser Tag ist auch im Sinne von Rolf ein würdiger Tag zur Überreichung der Ehrenurkunde“, so Gerhard Hellrung, der damit auf den Start der politischen Karriere von Rolf Berend blickte. Der Gernröder war Abgeordneter der ersten und letzten frei gewählten Volkskammer der DDR vom März bis Oktober 1990. Sie hatte ihre Auflösung, auch mit dem Votum von Berend, am 20. September 1990 zum 3. Oktober 1990 beschlossen und den Weg für den Beitritt der neugebildeten Bundesländer zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik frei gemacht.

Mit der Auflösung der Volkskammer zog sich Berend aber nicht aus der Politik zurück, ihn zog es nach Brüssel und Straßburg. Als Abgeordneter gehörte er dem Europäischen Parlament bis 2009 an und „wurde zu einem glühenden Europapolitiker“. Neben seinen vielen anderen politischen Tätigkeiten vergaß er nie Gernrode und das Eichsfeld, so Hellrung. Früh habe er angefangen sich in der Gesellschaft ehrenamtlich zu engagieren. So gründete er 1962 den Gernröder Karnevalverein mit und war seit 1966 bis zu diesem Jahr Vorsitzender des Vereins. Sechs Jahre war Berend Leiter der Männerschola in der Kirchengemeinde und ist bis heute Kantor der Pfarrgemeinde. Seit 1972 ist er Chorleiter und Dirigent des Gesangsvereins Concordia Gernrode, war in Vorbereitung der 650-Jahr-Feier Vorsitzender des Festkomitee und fungiert bis heute als Seniorenbetreuer im Ort.

„Es ist für mich eine große Freude am 30. Jahrestag der Wiedervereinigung eine solche Auszeichnung empfangen zu dürfen. Ich bin allen dankbar die mich auf dem Weg begleitet haben. Dank an meine Familie vor allem an meine Frau Hiltrud. Ohne deine Hilfe hätte ich das alles nicht geschafft. Du hast es nicht nur ertragen, du hast mich tatkräftig unterstützt, warst immer an meiner Seite, ob in der Gemeinde, im Eichsfeld oder Europa. Es ist auch deine Auszeichnung. Es bedeutet nicht, das alles zu Ende ist, es ist eine Verpflichtung für mich meinem Engagement nicht adé zu sagen“, schloss Rolf Berend den offiziellen Teil des Festaktes und lud alle Gratulanten zu einem kleinen Umtrunk ein.