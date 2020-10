Große Freude im Kindergarten St. Josef in Beuren

Die Mädchen und Jungen, die den Kindergarten St. Josef besuchen, haben sich schnell an die neuen Corona-Bedingungen gewöhnt. In drei Gruppen sind die rund 50 Kinder aufgeteilt. In einer werden die Ein- bis Dreijährigen betreut. „Die Jüngsten haben den Krippenbereich für sich. Für die anderen zwei Gruppen haben wir alles farblich gekennzeichnet“, erzählt Kindergartenleiterin Maria Lubojanski. Farbpunkte markieren zum Beispiel die Waschtische und Toiletten. So werde der Kontakt untereinander so gering wie möglich gehalten, auch die Essenszeiten wurden in zwei Durchgänge eingeteilt.

Nach dem ersten Lockdown war bei den Kindern, Eltern und auch Erziehern die Freude groß, dass man endlich wieder in den Kindergarten konnte. Die Kindergartenleitung und Eltern waren nicht untätig, so gut wie es in der Lockdown-Phase ging, organisierte man Veränderungen. Hardy Keppler, stellvertretender Leiter der Einrichtung, sprach Mütter, Väter und ortsansässige Firmen an, um das Spiel- und Lernangebot für die Kleinen zu erweitern. „Wir brauchten unbedingt zwei neue Tretautos“, so Keppler. Doch bei den zwei Gefährten blieb es nicht. So können sich die Mädchen und Jungen auch über Motoriktafeln und eine Nestschaukel freuen. Im Außenbereich entstand ein neuer Sandkasten mit einem Sonnensegel, und an den neuen Kreidetafeln am Zaun kann nach Herzenslust gemalt werden. „Wir freuen uns über die Unterstützung der Firmen, aber auch über die der Eltern, Omas und Opas sowie der Kirchengemeinde“, sagt Keppler. Eine weitere Anschaffung ist geplant: ein neuer Kinderwagen für Ausflüge im Ort.