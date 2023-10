Große Klänge für kleine Eichsfelder

Leinefelde. Die Eichsfelder Musikschule begeistert kleine Zuhörer und Eltern mit einem Babykonzert. Eine Wiederholung ist schon geplant.

Dass Musik schon und vor allem Babys und Kleinkinder fasziniert, konnten Eltern und ihre Sprösslinge vor Kurzem bei einem extra organisierten Babykonzert in der Eichsfelder Musikschule erleben. „Die Frauenbildungs- und Begegnungsstätte Ko-ra-le hat dieses Format gemeinsam mit der Musikschule entwickelt, um unserem jüngsten Publikum dieses besondere Hörerlebnis zu ermöglichen“, erklärt Karola Klingebiel, Geschäftsführerin der Frauenbildungsstätte.

In gemütlicher Atmosphäre auf Sitzkissen und mit einigen Spielzeugen ausgestattet, hatten die Kinder die Gelegenheit, den Klängen der Musiker zu lauschen und gemeinsam mit den anderen Babys und ihren Eltern das Konzert zu genießen. Dabei durfte, anders als im Konzertsaal, gehüpft, geklatscht, gespielt und getanzt werden. Bei unbeschränkter Bewegungsfreiheit konnten die Kinder ganz nah am Geschehen sein, oder sich in sicherer Entfernung zu ihren Eltern aufhalten. Das Orchester der Eichsfelder Musikschule, das aus Schülern und Lehrern besteht, überzeugte seine jungen Zuhörer und deren Eltern mit klassischen Stücken, Tänzen und Bewegungsliedern zum Mitmachen.

Weitere Veranstaltungen sollen im kommenden Jahr folgen

Nach dem Konzert gab es für alle Teilnehmenden noch eine große Schwungtuchrunde, die noch einmal zum Toben und Spielen einlud. Mit dem Abschlusslied „Alle Leut, alle Leut, gehen jetzt nach Haus….“ endete das Babykonzert und hinterließ strahlende Kinder und zufriedene Eltern. Das Konzept überzeugte offenbar sowohl sie als auch die Mitarbeiterinnen der Ko-ra-le. „Für das kommenden Jahr sind weitere Veranstaltungen geplant“, kündigte Karola Klingebiel an.