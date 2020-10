Leinefelde. Unternehmer will Teil der alten Baumwollspinnerei entwickeln. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee zu Gast.

Alte Baumwollspinnerei soll entwickelt werden: Große Pläne in Leinefelde

Ganze 90.000 Quadratmeter ist die „Halle zwei“ in Leinefelde groß, in der zu DDR-Zeiten ein Teil der Baumwollspinnerei untergebracht war. Vor drei Jahren hatte sie Christian Hunold, Geschäftsführer von Ladenbau Hunold, gekauft und war anschließend mit Büroräumen und Produktionshalle eingezogen. Die eigens für die Weiterentwicklung des Komplexes gegründete Hunold GmbH und Co. KG hat aber noch viel mehr mit der Halle vor. Das sind die Pläne für die riesige Halle.

Christian Hunold versteht sie als ein Zukunftsprojekt und hatte am Mittwoch die Möglichkeit, Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD), eine Führung zu geben und ihm seine Pläne zu erklären. So ging es durch die offen gestalteten Büroräume und die Mitarbeiterlounge in die Produktionshalle. Wo es ging, habe man Bausubstanz erhalten, dabei Altes zum Vorschein gebracht und neu interpretiert – und das alles mit dem Anspruch, energetisch und ökologisch zu sein.

Hinter der Produktionshalle finden sich in einem 300 Meter langen Gang ausgediente Vitrinen. Hier bekam der Minister einen Einblick in die Bereiche der Halle, die noch nicht mit Leben gefüllt sind. In einer dieser Bereiche steht eine Soccer-Anlage. Sie wird von den A-Junioren des JFV Eichsfeld-Mitte genutzt, um für den Sparkassencup Ende Januar zu trainieren. Auf Anfrage hatte Christian Hunold die Fläche gern zur Verfügung gestellt. Die Jugendlichen selbst haben beim Aufbau geholfen.

An Soccerliga wird gedacht

Bis zu neun solcher kleinen Fußballfelder mit Bande könnte man in der Halle unterbringen. Überlegungen seien schon angestellt worden, eine Soccerliga, ähnlich wie in Niedersachsen, ins Leben zu rufen, die in Leinefelde trainieren und spielen könnte. Und beim Sport blieb Christian Hunold auch bei seinen Ausführungen, was man dort wie und mit wem entwickeln könnte. Er stelle sich ein überdachtes Sport- und Freizeitangebot vor und das im Zusammenhang mit einer Markthalle für regionale Händler.

Er denke dabei auch an die Landesgartenschau, die 2024 in Leinefelde-Worbis stattfindet. Fahrräder und Segways könnten dort vermietet, Touren angeboten werden. Bei aller Planung lege er viel Wert auf Nachhaltigkeit und seine CO2-Bilanz. Die Photovoltaikanlagen auf dem Dach der Halle werden weiter ergänzt. Und obwohl auch Wirtschaftlichkeit eine Rolle spiele, wolle man in zwei bis fünf Jahren energieneutral sein.

Ziel der Einladung des Wirtschaftsministers war es, von ihm Tipps und Einblicke zu erhalten, welche Fördertöpfe man gerade bei der energetischen und ökologischen Sanierung von Altbestand anzapfen kann, auch wenn man noch nicht mit Bestimmtheit sagen kann, wie die Hallenteile einmal genutzt werden. „Wir haben Schwierigkeiten in normale Fördermöglichkeiten reinzukommen“, sagte Christian Hunold und nannte ein paar gescheiterte Versuche.

Wolfgang Tiefensee riet dazu, in den Antragstellungen mehr auf den touristischen Wert zu setzen, das Konzept in ein großes Ganzes, kreisübergreifend einzubetten und auch nicht die „Karte Landesgartenschau“ zu vergessen. Ein ähnliches Projekt einer Umnutzung eines Altbestandes in dieser Größenordnung kenne er selbst nicht und er versprach, die Ohren für interessierte Investoren offen zu halten, hatte sogar schon ein paar Ideen parat.

Bürgermeister Marko Grosa (CDU) lobte den Mut Christian Hunolds. Er sei glücklich, einen Einheimischen gefunden zu haben, der sich der Halle annimmt. Man könne da nur auf die Schulter klopfen. „Jetzt müssen aber alle mitmachen“, sagte Christian Hunold, lobte aber gleichzeitig die Zusammenarbeit mit der Stadt.