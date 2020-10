Leinefelde. In Leinefelde ist es zu einer Schlägerei bei einer Geburtstagsfeier gekommen. Sechs Jugendliche wurden verletzt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Großeinsatz der Polizei bei Geburtstagsfeier in Leinefelde

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es in der Nacht vom Samstag zum Sonntag in der Goethestraße in Leinefelde. Die Polizei sei gegen 23.30 Uhr zu einem dortigen Wohnheim gerufen worden, da es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen war.

Die Polizei traf vor Ort auf etwa 15 Personen und eine angeheizte Stimmung, daher wurden weitere Einsatzkräfte angefordert. Im Wohnheim fand laut Polizei eine Geburtstagsfeier statt, zu der neben den Bewohnern offensichtlich auch andere Personen kamen.

Der Auslöser für die Schlägerei konnte vor Ort nicht ermittelt werden und sei jetzt Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Es wurden zwei Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten aufgenommen. Bei der Auseinandersetzung seien sechs Jugendliche leicht verletzt worden, die teilweise medizinisch behandelt wurden.

Insgesamt waren acht Streifenwagen der Polizeiinspektion Eichsfeld und benachbarter Dienststellen im Einsatz.

29-Jähriger bei Unfall im Eichsfeld schwer verletzt