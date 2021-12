Großer Feuerwehreinsatz bei Effelder

Effelder. Mit einer Drohne wird junge Frau gefunden.

Am frühen Sonntagmorgen gab es eine umfangreiche Suche der Rettungskräfte in einem Waldstück zwischen Effelder und Großbartloff im Kreis Eichsfeld bei einer Ferienhaussiedlung. Gesucht wurde eine junge Frau, welche sich laut Polizei in einer Ausnahmesituation befand.

Die Rettungsleitstelle Eichsfeld forderte die freiwillige Feuerwehr Breitenworbis an. Diese setzen eine Drohne ein. Diese konnte wenig später die Frau finden, welche unterkühlt war. Sie wurde zur medizinischen Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

