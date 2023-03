Großer Tag für Eichsfelder Kindergarten

Hundeshagen. Der neue Spielplatz in Hundeshagen ist fertig. Das soll nun mit einem Tag der offenen Tür und einem bunten Programm gefeiert werden.

Im katholischen Kindergarten in Hundeshagen herrscht Feierstimmung. Der Spielplatz ist fertig und soll nun eingeweiht werden, und zwar am Montag, 20 März. Damit alle daran teilhaben können, gibt es ab 14 Uhr einen Tag der offenen Tür. Los geht es mit einer Dankandacht in der Pfarrkirche, sagt Kindergartenleiterin Barbara Engelhardt.

Um 14.30 Uhr treffen sich dann alle auf dem Kindergartenhof zur Segnung der neuen Spielgeräte. Danach ist Zeit zur Begegnung bei Kaffee und Kuchen, für Spiel und Spaß. Zudem kann das Haus besichtigt werden. Zum Puppentheater wird um 16 Uhr eingeladen, der Eintritt kostet drei Euro. Der Tag klingt dann mit einem gemütlichen Beisammensein aus.

Bedanken möchte sich Barbara Engelhardt schon jetzt bei allen, die das Spielplatzprojekt unterstützt haben. „Mit unserer Teilnahme beim ‘Herzenspreis’ der VR-Bank Mitte hatten wir uns ein Preisgeld erhofft. Leider waren wir nur an zwölfter Stelle. Für die Endfinanzierung hilft aber jede weitere kleine Spende. Wer uns noch finanziell unterstützen möchte, findet beim Tag der offenen Tür dazu die Gelegenheit“, sagt sie und hofft, viele Gäste begrüßen zu können, auch ehemalige Kindergartenkinder.