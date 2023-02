Großes Dankeschön für einen Eichsfelder Gemeindereferenten

Jützenbach. Weißenborn-Lüderode, Jützenbach, Brehme und Ecklingerode verabschieden ihren Stephan Hebenstreit. Er kümmerte sich in den Gemeinden um alle Generationen.

15 Jahre wirkte Stephan Hebenstreit in Weißenborn-Lüderode, Jützenbach, Brehme und Ecklingerode. Jetzt verabschiedeten sich die Dörfer von ihrem Gemeindereferenten. Die Arbeit in der Seelsorge war ihm ein Herzensanliegen und so wird er bleibende Spuren hinterlassen. Leidenschaftlich und mit seiner ruhigen Art engagierte er sich unter anderem für die Erstkommunionkinder und bildete Ministranten aus. Auch die vielen jungen Leute, die er auf die Firmung vorbereitete, werden ihn nicht vergessen, ebenso wie die Eltern. Und auch der Wertschätzung der Senioren kann sich Stephan Hebenstreit gewiss sein.