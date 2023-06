Großes Pfarreifest in Eichsfelder Kirche

In die Kirche St. Maria Magdalena wird am 11. Juni zum Pfarreifest geladen.

Leinefelde. Leinefelde ist Schauplatz des Pfarreifestes der katholischen Kirchengemeinde Sankt Maria Magdalena. Den Teilnehmern wird ein vielfältiges Programm geboten.

Die Kirchengemeinde St. Maria Magdalena lädt am Sonntag, 11. Juni, ab 10 Uhr zum Pfarreifest in und um ihre Pfarrkirche in Leinefelde ein. Die Kirchorte Wingerode und Beuren, Breitenbach und Breitenholz, Kallmerode und Birkungen feiern dann gemeinsam in Leinefelde einen Gottesdienst.

Die biblische Geschichte vom Wunder der Speisung der Fünftausend wird von Schülern des Schülertreffs Leinefelde und der Birkunger Kinderschola im Festgottesdienst als Evangelium vorgespielt. Nach dem Hochamt sollen Essen und Trinken sowie Information und Begegnung Jung und Alt verbinden, heißt es in der Einladung.

Um 12.15 Uhr schließt sich ein Gesprächsforum an, bei dem über die Errichtung der neuen Bergschule „Sankt Elisabeth“ informiert wird. Zudem gibt es eine Vorstellung der baulichen Neukonzeption der Birkunger Kirche und filmische Kurzbeiträge zum Gemeindeleben der Pfarrei im Jugendraum. Auch die Jugendvertreter, die im Juli zum Weltjugendtreffen mit Papst Franziskus nach Lissabon aufbrechen, werden vorgestellt. Um 14 Uhr wird das Fest mit einem geistlich-musikalischen Abschluss beendet.