Großes Vertrauen

So viele offene Garagen wie an den vergangenen beiden Wochenenden habe ich selten gesehen. Der Grund ist schnell erklärt: Es wurden Reifen gewechselt, das Auto winterfertig gemacht. Schließlich haben die Meteorologen eine Kaltfront angekündigt und wer will da um diese Jahreszeit nicht vorbereitet sein.

Morgens auf ein zugeschneites Auto zu schauen, ist für viele schon schlimm genug. Und wenn wir vielleicht noch auf hügeligen Umleitungsstrecken und schmalen Straßen unterwegs sind, wollen wir zumindest selbst etwas für unsere Sicherheit getan haben. Definitiv fest steht, dass zum Beispiel der Rotenberg zwischen Berlingerode und dem Abzweig Reinholterode diesen Winter gesperrt ist. Da haben schon viele Pendler aus den Anliegergemeinden gegrübelt, wie sie am besten nach Heiligenstadt kommen. Die offizielle Umleitung führt über Worbis und Leinefelde, doch mancher weiß auch, wie er unter anderem über Etzenborn und Siemerode ans Ziel gelangt.

Doch da ist die große Frage, ob die Winterdienste die Strecke auch im Blick haben, denn es geht nicht nur durch zwei Landkreise, sondern über eine Ländergrenze.

Von so manchem habe ich gehört, dass er sein ganzes Vertrauen auf eben diese Männer setzt. Und die werden einen hoffentlich nicht enttäuschen.