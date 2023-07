Großreinemachen im Worbiser Bärenpark

Worbis. Der Teich in der Freianlage im Worbiser Bärenpark wird einmal im Jahr gereinigt. Aus einem ganz bestimmten Grund gelang das in diesem Jahr in Rekordzeit.

Jedes Jahr wird der Teich, in denen die Bären von den Besuchern des Alternativen Bärenparks Worbis beim ausgiebigen Planschen beobachtet werden können, in der großen Freianlage gegenüber der Seniorenresidenz gesäubert. „In Rekordzeit wurde in diesem Jahr der Teich gereinigt“, berichtet Pressesprecher Christopher Schmidt. Das hat auch einen Grund, denn egal aus welcher Abteilung, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die verfügbar waren, packten mit zu. Für die Zeit der Reinigung wurden die Bären Doro, Daggi und Pardo, die in dem Gehege leben, in eine Nachbaranlage gebracht. Das freute die Vierbeiner, denn sie konnten eine komplett neue Umgebung erkunden und so viele neue Gerüche, Wege und vieles mehr erleben.