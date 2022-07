Gründungsgeist schwebt über dem Eichsfeld

Heiligenstadt. Coworking Eichsfeld ist vier Monate lang Hauptort in Thüringen. Digitale Infoveranstaltung am 1. August.

Der Verein Coworking Eichsfeld startet ab November ein viermonatiges Programm, um Existenzgründungen voranzutreiben. Im Rahmen des Förderprojekts „UP Thüringen“ sollen mehr Menschen ermutigt werden, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen oder ein Startup zu gründen. Am 1. August, 18.30 Uhr, wird es eine digitale Infoveranstaltung mit den Details zum Programm geben.

„Coworking Eichsfeld ist von November bis Februar der sogenannte UP.Spot, also der Ort, auf dem der Fokus liegt“, sagt Vereinsvorsitzende Elena Garcia. In dieser Zeit können Gründer und Startups auf die Infrastruktur des Coworking Spaces zurückgreifen, Beratung und Mentoring erhalten. Schwerpunkt sollen Gründungen im Bereich Tourismus, Freizeit und Lifestyle sein. Claudio Garcia, Schatzmeister, merkt an: „Das Eichsfeld ist eine touristische Region mit einem hohen Freizeitwert. An dieser Stärke möchten wir anknüpfen und die Potenziale nutzen.“ Veranstaltungen und Formate zu gründungsrelevanten Themen stehen auf dem Plan. Auch ein Austausch mit potenziellen Investoren ist geplant. Partner wie die Thüringer Tourismusagentur oder der HVE Eichsfeld Touristik sind mit im Boot.

Mehr Infos unter: coworking-eic.de/up-thueringen, E-Mail: hallo@coworking-eic.de