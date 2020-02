Grüne in Heiligenstadt: „Demokratie ist kein Selbstläufer“

Einen neuen Kreisvorstand mit der Doppelspitze Katharina Pätzold und Norbert Sondermann haben Bündnis 90/Die Grünen im Eichsfeld am Samstag für die nächsten zwei Jahre gewählt. Neben Schatzmeister Thomas Keppler wurden Lothar Wandt und Simeon Schroeter als Beisitzer bestimmt.

Die Eichsfeldgrünen blickten dann auf ein ereignisreiches Jahr 2019 zurück, in dem sie ihre bisher besten Wahlergebnisse seit 1990 erreichten. Neue Mitglieder wurden aufgenommen, dazu gab es über 50 Veranstaltungen. Das sei Spitze und habe die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit deutlich erhöht, meinte Kreissprecher Norbert Sondermann.

Unter dem Eindruck der Ereignisse im Land wollen sich die Grünen weiter für die Stärkung der Zivilgesellschaft einsetzen. Daneben sollen Themen des ländlichen Raumes wie Wald, Landwirtschaft und Erhalt der biologischen Vielfalt noch stärkere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Zudem sollen eigene Nachhaltigkeitsprojekte wie das Fairteilerregal oder ein Verschenke-Flohmarkt fortgesetzt und ausgeweitet werden.

Vorab hatten die Grünen die Bürger nach der Ministerpräsidentenwahl am Mittwoch, bei der Thomas Kemmerich (FDP) mit den Stimmen der AfD gewählt worden war, zum Gespräch über den Tabubruch eingeladen. Die Resonanz war gut, denn der Schock sitzt tief. Diskutiert wurde über das „perfide Spiel“ der AfD, die Rolle der CDU, Neuwahlen und Konsequenzen. Rolf Küster meinte aber, dass man nicht ständig über die AfD reden solle, sondern darüber nachdenken müsse, warum viele Bürger sie wählten und was die Grünen tun können. Klar wurde zudem, dass jetzt nicht nur Politiker, sondern vor allem die Zivilgesellschaft gefragt ist. Einen Tag der offenen Gesellschaft mit Meile der Demokratie soll es daher am 18. Juni in Heiligenstadt geben. Viele nähmen wahr, was im Land gerade passiert sei, aber nicht, welchen Schlag die Demokratie bekommen habe, meinte Norbert Sondermann. „Sie ist kein Selbstläufer. Wir alle müssen jeden Tag für sie kämpfen“, ergänzte Rosa Sondermann.

Als Kommunalpolitiker der Grünen wünscht sich Claudius Hille, dass es in Thüringen ganz schnell stabile Verhältnisse gibt. Die Eichsfeldgrünen bekannten sich zur rot-rot-grünen Koalition. Sie sprachen sich nicht für Neuwahlen aus, erklärten aber auch, keine Angst vor ihnen zu haben. „Neuwahlen heißt politische Verzögerung“, so Hille. Er zog außerdem den Hut vor CDU-Landrat Werner Henning, der in der Sache stets eine klare Meinung vertreten habe. „Die alte Politik stößt an Grenzen, die derzeitigen Probleme betreffen uns alle. Da braucht es keine Polarisierung, sondern mehr Lösungen. Eine antiquierte Politik ist nicht angebracht. Alte Grabenkämpfe dürfen unter den demokratischen Parteien keine Rolle mehr spielen“, so sein Appell.