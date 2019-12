Arenshausen. Landtagsabgeordnete aus Thüringen und Niedersachsen sprechen mit Straßenbehörde in Bad Gandersheim.

Gutachten zur Gegenläufigkeit im Heidkopftunnel in Arbeit

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gutachten zur Gegenläufigkeit im Heidkopftunnel in Arbeit

Gute Nachrichten bringt der Eichsfelder CDU-Landtagsabgeordnete Thadäus König von einem Gesprächstermin am Freitagvormittag mit Udo Othmer, dem Leiter der Niedersächsischen Verkehrsbehörde in Bad Gandersheim bezüglich des Heidkopftunnels mit. König hatte um diesen Termin gebeten und dazu den niedersächsischen Amtskollegen Thomas Ehbrecht mitgenommen. Thomas Ehbrecht stammt aus Obernfeld im Untereichsfeld und sitzt für die CDU in Hannover im Landtag.

Vor allem wollten die beiden wissen, wie es nun mit der Gegenläufigkeit für den Heidkopftunnel aussieht. „Die ist mitnichten vom Tisch“, können König und Ehbrecht nach dem Gespräch mitteilen. Im Gegenteil, das Gutachten zu dieser Möglichkeit sei in Arbeit, liege noch gar nicht vor. „Es sei ein schwieriges Verfahren, darum dauere es auch noch eine Weile“, teilt König den aktuellen Stand mit. „Die Gegenläufigkeit ist also weiter eine Option.“ Mit der Gegenläufigkeit kann der Verkehr aus einer Röhre, falls ein Störfall vorliegt, einspurig durch die andere geleitet werden. Neuigkeiten gibt es auch bezüglich der Behelfsrampen. König erkennt respektvoll an, dass es die Behörde innerhalb von nur acht Monaten geschafft habe, die Grundstücksangelegenheiten für die Rampen zu klären und den Bau zu stemmen. „Sie sind sogar etwas eher fertig geworden als gedacht.“ Und: Sie könnten bereits jetzt bei einem Störfall im Tunnel geöffnet werden, allerdings nur mit einem strikten Tempolimit, weil die Leitplanken erst im Frühling kommen. „Was noch fehlt, ist die richtige Taktung der Ampelanlage zwischen Hohengandern und Arenshausen. Im Notfall müsste diese bis dahin abgeschaltet und der Verkehr durch die Polizei geregelt werden.“ König und Ehbrecht sprechen von einem positiven Gespräch und einer guten grenzübergreifenden Eichsfelder Zusammenarbeit.