Gute Ausbildung im Eichsfeld soll belohnt werden

Das Landwirtschaftsminister lobt einen Ehrenpreis für Grüne Berufe aus. Gewürdigt werden soll laut Ministeriumssprecherin Anja Hellmann besonderes Engagement in der betrieblichen Ausbildung. Eine Prämie von 1000 Euro winkt dem Siegerbetrieb.

„Eine qualifizierte und engagierte betriebliche Berufsausbildung ist das tragende Fundament für motivierte Auszubildende und die späteren Fachkräfte in der Agrarwirtschaft“, so Landwirtschaftsminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke). „Insbesondere im Jahr 2020, in dem die Ausbildungsbedingungen zusätzlich durch die Corona-Vorsorgemaßnahmen geprägt werden, ist es mir wichtig, herausragendes Engagement in der betrieblichen Berufsausbildung besonders zu würdigen.“

Angesichts der demographischen Entwicklung sieht Hoff künftig steigenden Bedarf an qualifiziertem Nachwuchs in der Landwirtschaft. Eine Berufsausbildung, die sich an der fortschreitenden Spezialisierung und Technisierung orientiert, kontinuierlich durch fachlich und methodisch geschulte Ausbilder betreut wird, in der Zusatzqualifikationen finanziell unterstützt werden und die zeitgemäß vergütet wird, sei heute ein wesentliches Argument, um eine Ausbildung in den Grünen Berufen aufzunehmen.

Vorschläge für die Ehrung können bis 26. Oktober beim Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, Referat 62, Beethovenstraße 3, 99096 Erfurt eingereicht werden. Vorschlagsberechtigt sind insbesondere Auszubildende für ihren Ausbildungsbetrieb, Berufsverbände und Berufsbildende Schulen der Grünen Berufe in Thüringen. Verliehen wird die Auszeichnung im Dezember.