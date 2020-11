Guten Morgen, Eichsfeld: Der etwas andere Advent

Die erste Kerze ist entzündet, das erste Adventswochenende liegt hinter uns. Obwohl die Lichter an vielen Bäumen in Vorgärten brannten, Häuser geschmückt waren und schon einige Gemeinden ein festliches Gewand anlegt hatten, war die Stimmung anders als sonst. Da half auch so mancher lustige Weihnachtsmann nicht, der sich an einem Balkon hinauf hangelte. Sonst hatte es zu Beginn der Adventszeit die ersten Märkte gegeben, auf denen es nach Glühwein und Bratwurst duftete. Da hallten die Klänge von Weihnachtsliedern durch die Straßen, ebenso wie die Waisen von Bläsern. Diesmal war es still. Es fehlten das fröhliche Lachen und die Jubelrufe aufgeregter Kinder. Die ersten Adventskonzerte gab es ebenfalls nicht. Mancher hatte sie sonst schon bei Zeiten veranstaltet, damit sie bei allem Trubel noch in den Programmreigen passten.

Auch wenn Schönes und Vertrautes fehlt, sollten wir trotzdem keine Trübsal blasen. Denn in vielen Eichsfelder Orten ist nächstes Wochenende doch etwas los. Und das ist den Feuerwehren zu verdanken. Dann sind die Floriansjünger unterwegs und beschenken die Kleinen zum Nikolaustag. Und vielleicht wird im Advent noch so manche Dorfgemeinschaft von Musikern oder anderen pfiffigen Zeitgenossen mit einer besonderen Aktion überrascht. Man weiß es nicht, darf aber gespannt sein.