Guten Morgen, Eichsfeld: Farbige Blätterpracht

Bunt sind schon die Wälder… Mit diesem Lied im Kopf fahre ich derzeit durch den Landkreis. Die Bäume kleiden sich in den wunderschönsten Farben. Gerade wenn die Sonne scheint, ist das ein beeindruckender Anblick. Rot-, Braun-, Orange- und Gelbtöne und dazu vereinzelt noch das ein oder andere Grün. Mir ist in diesem Jahr fast so, als würden sie noch bunter strahlen als sonst. Eine kurze Recherche im Internet dazu blieb aber erfolglos. Was ich aber lernte, war, dass diese herrlichen Farben schon das ganze Jahr über in den Blättern schlummerten. Im Frühling und Sommer überwiegt einfach der grüne Blattfarbstoff, das Chlorophyll. Er überdeckt die anderen Pigmente.

Die bunte Pracht ist aber vergänglich, schon jetzt flattern die Blätter über die Straßen und Gehwege. So ist es ja oft in der Natur. Einige der faszinierendsten Schauspiele dauern nur wenige Tage, manchmal sogar nur Minuten. Denkt man zum Beispiel an die Kirschblüte im Frühjahr oder, dass man den Blüten der Nachtkerze beim Aufgehen zusehen kann, da sie manchmal nur eine Minute dafür brauchen.

Ich bin froh, dass ich zumindest dieses Jahr das bunte Herbstlaub, den „Indian Summer“, so bewusst wahrgenommen habe und entschuldige mich bei Ihnen, falls sie jetzt einen Ohrwurm haben.