Guten Morgen, Eichsfeld: Heilige für den Heidkopf

Silvana Tismer hat einen Vorschlag für den Tunnel

Es ist bekannt, dass im Eichsfeld so manche Dinge anders laufen. Und auch, dass hier das Gottvertrauen immer noch größer ist als in anderen Regionen.

In der aktuellen Situation kann man nur Gottvertrauen haben, dass jetzt nicht noch etwas auf der Autobahn passiert. Dann geht nichts mehr. Ein Feuerwehrmann aus der Ecke meinte nur lapidar: „Dann ist hier Rio Grande.“ Ein anderer Würdenträger nickte: „Rambazamba Hüttenzauber.“

Der Heidkopftunnel ist empfindlich. Im Moment sind nach der langen Sanierung keine weiteren Arbeiten der Wartungen geplant, heißt es von der Autobahn GmbH. Ihr Wort in Gottes Ohr.

Es könnte am hiesigen Gottvertrauen aber etwas dran sein: Es gibt ja noch einen zweiten Autobahntunnel hier, den Höllbergtunnel. Von dort hört man keinen Mucks. Er kriegt seine regelmäßigen Wartungen, Ende. In den ganzen Jahren ist in ihm nur einmal ein Auto abgebrannt, wie sich ein Kollege erinnert. Am Höllberg aber steht eine Figur der Heiligen Barbara.

Am Heidkopf ist von solch himmlischer Begleitung nichts zu sehen. Vielleicht liegt es einfach daran, könnte man den Eindruck gewinnen. Vielleicht hilft es, jetzt fix eine Barbara und dazu noch einen Christophorus, den Schutzheiligen der Reisenden, aufzustellen. Aber lebensgroß – der Heidkopf hat es nötig.