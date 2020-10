Guten Morgen Eichsfeld

Sag mir, wo die Pilze sind? Wo sind sie geblieben? Mit den abgewandelten Worten von Marlene Dietrich im Kopf strich ich am Wochenende durch den Wald und wurde von Schritt zu Schritt missmutiger. Weit und breit kein Köpfchen zu sehen. Immer wenn im Augenwinkel doch etwas Ähnliches auftauchte, ich ganz aufgeregt hinlief, war es doch nur ein Blatt oder ein Stein, der, wie um mich zu ärgern, nur den Anschein machte, ein Pilz zu sein. Es ist wohl einfach zu trocken. Auch an Stellen, an denen ich im Vorjahr zwar keine reiche, aber immerhin Beute gemacht hatte, war einfach nichts zu finden.

Auffällig war auch, dass im Unterholz viele trockene Äste den Weg durch den Wald erschwerten. Außerdem ragten abgestorbene Bäume wie Mahnmale der Klimaerwärmung hoch in den Himmel oder hatten schon wegen des Windes ihren Weg auf den Waldboden gefunden. Das machte mich schon nachdenklich. Wie soll das weitergehen? Das bisschen Regen in den vergangenen Wochen, hilft weder dem Wald noch mir als Amateur-Pilzsammler. Am Ende meiner Wanderung konnte ich immerhin einen Pilz sichten, den man aber vom Namen her gar nicht im Wald vermutet: Die Goldgelbe Koralle, auch Ziegenbart genannt. Der war aber so klein und schmeckt laut Pilzbuch auch nicht besonders, dass ich ihn lieber stehen ließ.