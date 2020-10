Guten Morgen Eichsfeld

Es waren drei Premieren in der Kreistagssitzung in dieser Woche. Erstmals hatte der Landrat seine Glocke nicht dabei, die er in der Vergangenheit wohl immer nutzte, wenn er sich Gehör verschaffen wollte beziehungsweise den Beginn der Sitzung signalisierte. Leider blieb mir der Klang dieser bei meiner ganz persönlichen Premiere verwehrt. Erstmals verfolgte ich die Sitzung des Gremiums. Liebe Leser, so langweilig ist Kommunalpolitik nicht, wie ich finde. Es hat sich gelohnt. Ein Besuch trägt dazu bei, die Entscheidungen der Mitglieder besser zu verstehen, zumindest, wenn so angeregt diskutiert wird. Übrigens war das nicht nur beim Thema Eichsfeld-Klinikum so.

Und dann war noch eine Premiere. Neue Technik hatten die Mitarbeiter der Verwaltung aufgebaut. Diese kann wohl auf lange Sicht die Glocke des Landrates ersetzen, denn laut ihm könne man mit dieser Technik viele Sachen machen. Aber das müsste noch geübt werden. Ich freue mich schon auf die nächste Sitzung im Dezember und bin gespannt, ob die neue Technik die Glocke des Landrates mit einem Gong ersetzt. Aber, ehrlich gesagt, würde ich gerne sehen, wie der Landrat die Glocke betätigt, denn in meinem Kopfkino habe ich eine Glocke vor Augen, die ich als Kind bei einem Nachwächter sah, und das war ein Riesenteil.