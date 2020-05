Guten Morgen Eichsfeld: Ohne sie wird’s still

Immer mehr Musiker unterlegen in diesen Tagen ihr Profilbild in sozialen Netzwerken mit einigen Worten: „Ohne mich wird’s still“. Es sind die Musiker, die in regionalen Bands spielen, nicht die großen Plattenverträge haben. Immer mehr Konzerte werden abgesagt, Großveranstaltungen sind auf lange Sicht nicht möglich. Einige Experten befürchten bereits, dass dieses Jahr nichts mehr stattfindet. Kein Open Air, kein großes Hallenkonzert, kein Stadtfest, noch nicht mal ein Kirmestanz.

