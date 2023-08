Einen Diebstahl aus einem Auto nahm die Polizei in Leinefelde auf. (Symbolfoto)

Handtasche in Leinefelde aus Auto gestohlen

Leinefelde. Neben einer Handtasche erbeuten Unbekannte in Leinefelde Kosmetikartikel und eine Musikbox. Schaden am Fahrzeug: 200 Euro.

Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Donnerstag auf Freitag bei einem weißen VW Golf auf einem Hof in der Leinefelder Lutherstraße 2 eine Scheibe der Fahrerseite ein und stahlen eine Handtasche mit Kosmetikartikeln sowie eine JBL-Box im Wert von 200 Euro. Der Schaden am Fahrzeug wird auf rund 200 Euro durch die Polizei geschätzt. Die Handtasche wurde später hinter eine Hecke im Garagenweg ausgeschüttet gefunden.