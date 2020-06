Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Handybetrüger in Heiligenstadt geschnappt

Die Polizei nahm am Freitagvormittag in der Theodor-Storm-Straße einen 31-Jährigen Betrüger aus Nordrhein-Westfalen fest. Der Mann hatte sich mehrfach an die Adresse in dem leerstehenden Haus in Heiligenstadt Handys liefern lassen, ohne dafür bezahlen zu wollen.

Zeugenhinweise führten die Polizei auf die Spur des Täters. Noch bevor der 31-Jährige am Freitag das Paket annehmen konnte, klickten die Handschellen, heißt es in der Polizeimeldung. Ob der Mann alleine handelte oder Komplizen hatte ist noch unklar. Jetzt werde gegen ihn ermittelt, heißt es weiter.

weitere Polizeimeldungen:

Opa fährt Enkel mit drei Promille intus

Vermisster Eichsfelder wieder da