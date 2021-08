Harfenklänge in der Duderstädter Liebfrauenkirche

Duderstadt. Das zweite Klosterkonzert dieses Jahres bei den Duderstädter Ursulinen dreht sich um Musik aus der Ferne.

Das zweite Klosterkonzert 2021 in der Duderstädter Liebfrauenkirche findet am Freitag, 27. August, um 18.30 Uhr statt. Das Thema lautet: „Harfenklänge im Sommer – Musik aus der Ferne“. An der Harfe musiziert Luzinde Hahne. Anmeldungen sind von 10 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 05527 / 91 45 11 möglich. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.