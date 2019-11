Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Harmonien, Traditionen und ein großes Herz

Wenn dieses Konzert gelingt, dann gelingt auch der Rest der Reihe. Das sei mittlerweile schon zum 11. Mal so, sagt Princess-Jo-Sängerin Jorita Solf mit einem herzhaften Lachen. Seit 2006 gibt es die Kamingeflüsterkonzerte, und seit 11 Jahren gehört das erste dem Rotary Club Obereichsfeld als Benefizkonzert.

Freitagabend war es so weit: Nahezu alle Karten waren im Club schnell weg, Schmerbachs Keller in Heiligenstadt tauchte blitzschnell in weihnachtliche Stimmung ein – unter einer lichterglitzernder atmosphärischer Bühne. Doch bevor die gespannten Gäste die ersten musikalischen Takte genießen konnten, übernahm es Norbert Breitenstein als amtierender Präsident des Clubs, mit einer bewegenden Rede auf den Spendenzweck des Abends einzustimmen. Die Adventszeit sei neben Weihnachten eine ganz besondere Zeit im Jahr. „Es ist eine schöne Zeit, die kommt. Und die wollen wir noch verschönern.“ Doch gehe das überhaupt? „Ja, das geht. Aber das geht nur hier, geht nur mit uns, geht nur in dieser Location, geht nur mit dieser Band“, sagte Breitenstein klipp und klar.

Tiefer Respekt vor ehrenamtlicher Arbeit

Seit Jahren habe der Rotary Club diese Zeit gewählt, weil die Adventszeit eine sensible Zeit sei. „Und die Begünstigten des Konzertes, der ambulante Kinder- und Hospizdienst, braucht diese Sensibilität und diese Aufmerksamkeit sehr.“ Hospizarbeit brauche Freunde, es sei ein gutes Gefühl, hier und heute helfen zu können. Mit dem Konzert und der Spendensumme wolle der Club helfen, die Zeit des irdischen Daseins, die man nicht verlängern kann, zu gestalten, sie intensiv zu leben. Es sei eine unglaublich wertvolle Arbeit, die die Menschen im Worbiser Haus Emmaus leisten, nicht nur den Mitarbeitern, sondern auch den vielen Ehrenamtlichen gelte sein tiefster Respekt, sagte Breitenstein. Er verbeuge sich vor dieser Leistung. „In Deutschland werden ein Drittel der Kosten eines Hospizes über die Kostenträger abgerechnet, der Rest sind Spenden“, betonte der Präsident. „Das Hospiz ist kein Sterbehaus, es ist ein Haus voller Leben, ein Ort des Abschiednehmens, er lässt Platz für Tränen, aber auch für lautes Lachen.

Breitenstein fügte ein zu Herzen gehendes Gedicht über die kleine Flamme der Hoffnung an, ehe er die Gäste bat, den Abend und jeden Augenblick zu genießen. Denn jeder Moment sei kostbar. Schon mit dem ersten Song des Abends zogen die Musiker von Princess Jo alle Register – mit der Schneekönigin aus eigener Feder. Erneut ist es der Band gelungen, eine großartige Musikauswahl für die diesjährige nunmehr 14. Auflage des Kamingeflüsters zu treffen. Und auch der musikalische Gast war bestens gewählt: Franky Karlson, der Gentleman des Jazz, der bereits im vergangenen Jahr die Herzen des Publikums im Sturm eroberte.

Perfekte Mischung des Programms

Das Programm reichte in einer perfekten Mischung von den Bee Gees über wunderbare Balladen von unter anderem Lionel Richie (mit Chorunterstützung des Publikums) und Eric Clapton bis hin zu nagelneuen eigenen Songs von Princess Jo und Krachern von beispielsweise Jimi Hendrix. Dass beim Kamingeflüster auch der Humor nicht zu kurz kommt, ist ebenfalls Tradition: Witzige Lieder und nagelneue Schmunzelverse. Besonderen und frenetischen Beifall gab es allerdings für „Leise rieselt der Schnee“ – getragen nur vom Gesang und Burkhard Schnierers Akustikgitarre, das Gänsehaut-A-Capella-Stück „And so it goes“ und Stings „Every breath you take“, bei dem Matthias Kramp die Harmonien auf dem Bass spielte.

Zu Beginn der zweiten Konzertrunde gab es dann den Scheck in Höhe von 2000 Euro von den Rotariern, überreicht an Sarah Dornieden, der stellvertretenden Leiterin des Hauses Emmaus. Sie dankte von Herzen für die großzügige Spende und dafür das der Rotary-Club Obereichsfeld seit Jahren ein treuer Wegbegleiter sei. Noch etwas ist beim Kamingeflüster Tradition: Niemand geht nach Hause, bevor nicht zu „Do they know it’s Christmas time“ regelrecht auf den Bänken gestanden wurde. „Ein Jahr haben wir es weggelassen“, erinnert sich Jorita Solf. „Das war ein Fehler, es hat böse Beschwerden gehagelt. Das machen wir nicht nochmal.“ Und traditionell kümmert sich das Team vom Treffpunkt Alex um das leibliche Wohl. So auch in diesem Jahr.