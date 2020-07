Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hauptblütenpracht der Taglilien

Momentan herrscht Hauptblütezeit der bunten Taglilienvielfalt im Rosenpark Reinhausen. „Innerhalb des Rosenparks in Reinhausen gibt es einen separaten Garten, der sich einer besonderen Pflanze widmet: der Hemerocallis oder Taglilie“, erklärt Karin Schade vom Rosenpark. Den Namen „Taglilie“ trage sie, da jede einzelne Blüte nur einen einzigen Tag geöffnet ist. „Die große Anzahl der täglich sich öffnenden Blüten verschaffen den einzelnen Taglilien eine Blütezeit von etwa sechs Wochen“, erklärt die Expertin.

Mit den Zwiebelpflanzen „Lilie“ hingegen aber hätten sie nichts zu tun, botanisch seien sie keine Lilien. „Hemerocallis sind sehr robuste und leicht zu pflegende Stauden. Sie sind winterfest und eignen sich sehr gut für den ,faulen Gärtner’, sie machen kaum Arbeit im Garten.“ Kulinarisch hingegen bieten die Taglilien auch etwas: „Die Knospen kann man roh essen oder auch im Wok zart anbraten; die aufgeblühten Blüten geben wunderbare Farben für den Salat, man kann auch die Blüten wunderbar füllen.“

Im Rosenpark in Reinhausen, nur einen Steinwurf vom Eichsfeld entfernt, gibt es etwa 380 verschiedene Sorten zu bestaunen. Der Gartenliebhaber kann riesige Blüten, sehr kleine Blüten in großer Zahl, geäugte und gerüschte bewundern. Einige zeigen sogar Zähne, manche haben zart pastellige Farbtöne, andere große Blüten in lackrot oder Violett, viele leuchten in frischen Gelb- und Orangetönen, aber es gibt auch viele „bunte“ Züchtungen. Bis etwa Anfang August dauert die Blüte der Taglilien im Rosenpark noch an.

Momentan blühen dazu die etwa 1000 modernen Rosensorten im Park, die Edelrosen, die romantischen englischen Rosen, die Beetrosen und die Kletterrosen; auch viele Rambler steuern Blüten bei. „Das Taglilienfest muss in diesem Jahr leider ausfallen“, bedauert Karin Schade. „Wir haben aber unsere Öffnungszeiten erweitert, damit ein schöner Spaziergang durch den Park mit dem nötigen Abstand möglich ist.“ Darum lädt sie herzlich ein, in den kommenden Tagen und den Beginn der Ferien in Thüringen zu nutzen, einen Ausflug in den Rosenpark zu unternehmen. Bis Ende Juli sind die Öffnungszeiten montags, donnerstags und freitags von 10 bis 15.30 Uhr, mittwochs und samstags von 14 bis 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Zu finden ist der Rosenpark im Rosental von Reinhausen, an der Ausfahrtsstraße nach Stockhausen/Ballenhausen.