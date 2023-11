Hauptstraße in einem Eichsfelddorf kurzfristig zwei Tage halbseitig gesperrt

Uder. In Uder kommt es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen. Ein Teil der Hauptstraße muss ab Montag halbseitig gesperrt werden.

In Uder kommt es kurzfristig zu Verkehrseinschränkungen. Die Hauptstraße muss zwei Tage halbseitig gesperrt werden. An einem Gasanschluss kam es zu einer Havarie. Aufgrund der Reparaturarbeiten erfolgt die Sperrung in der Straße der Einheit am Montag, 6. November, und am Dienstag, 7. November, auf Höhe der Pizzeria „Paradies“. Der Verkehr wird durch eine Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeleitet.