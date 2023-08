Heidkopftunnel auf der A38 aufgrund einer Störung gesperrt

Eichsfeld. Aufgrund einer technischen Störung musste der Heidkopftunnel gesperrt werden. Mittlerweile ist die Störung behoben.

Aufgrund der Sperrung des Heidkopftunnels auf der A38, in beide Richtungen, am Mittwochabend und Donnerstagmorgen, waren die Umleitungsstrecken überlastet. Außerdem bildete sich ein Rückstau auf der Autobahn in Richtung Heiligenstadt und Dreieck Drammtal. Seit Donnerstag gegen 10 Uhr waren die Tunnelröhren in beide Richtungen wieder befahrbar, heißt es auf Nachfrage bei der Autobahn GmbH.

Grund für die Sperrung war demnach eine Störung der Brandmeldeanlage. Daraufhin wurden die Tunnelröhren vorsorglich am Mittwoch gegen 18 Uhr erstmal gesperrt. Die Störung der Brandmeldeanlage konnte behoben werden und der Heidkopftunnel ist wieder problemlos befahrbar, so ein Sprecher der Autobahn GmbH.