Heidkopftunnel auf der A38 für drei Nächte gesperrt

Eichsfeld. In den nächsten Tagen wird der Heidkopftunnel auf der A 38 erneut wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Pendler ins oder aus dem Eichsfeld müssen sich auf Umleitungen einstellen.

Der Nachholtermin für die verschobene Wartung der Betriebs- und Verkehrstechnik in der Südröhre des Heidkopftunnels auf der A 38 steht fest. Die Arbeiten finden in der Nacht vom 13. auf den 14. April in der Zeit von 19 Uhr bis 5 Uhr statt. Dies teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit.

In dieser Zeit ist die A 38 zwischen den Anschlussstellen (AS) Friedland und Arenshausen in Fahrtrichtung Leipzig voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke führt von der AS Friedland über B 27 und B 80 und an der AS Arenshausen wieder auf die A 38 in Richtung Leipzig.

Darüber hinaus kommt es wegen Wartungsarbeiten in den Nächten vom 21. auf den 22. April sowie vom 22. auf den 23. April jeweils von 19 Uhr bis 5 Uhr zu weiteren Sperrungen. Beim ersten Termin wird die Röhre in Fahrtrichtung Göttingen voll gesperrt. Die Umleitung führt von der AS Arenshausen über die B 80, B 27 und an der AS Friedland wieder auf die A 38.

In der folgenden Nacht erfolgt die Sperrung in Richtung Leipzig. Die Umleitung führt entsprechend in umgekehrter Richtung.

Die Autobahn GmbH bittet um Verständnis und erhöhte Aufmerksamkeit auf den Umleitungsstrecken.