Heidkopftunnel nur Richtung Göttingen befahrbar

Wegen des Wetters wurde der Richtungswechselbetrieb am Heidkopftunnel eingestellt. Derzeit wird der Verkehr ausschließlich in Fahrtrichtung Göttingen auf der Autobahn 38 belassen. Das gelte bis voraussichtlich Montag, 1. März, so die Autobahn GmbH. Die für Freitag, 12. Februar, geplante Umlegung des Verkehrs in die Nordröhre wird auf Montag, 15. Februar, verschoben. Dafür werden beide Fahrtrichtungen von 10 bis 12 Uhr gesperrt. Am Donnerstagmittag war der Tunnel gesperrt, weil Kameras von der Salztrübung gereinigt wurden.