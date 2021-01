Heiligen drei Könige von Leinefelde nicht unterwegs

Die Heiligen drei Könige von Leinefelde-Worbis, die normalerweise jetzt auf dem Weg zur Weihnachtskrippe, zur Heiligen Familie wären, sind dieses Jahr in der Kulturabteilung der Stadtverwaltung geblieben. Da coronabedingt keine Weihnachtsmärkte stattgefunden haben, wurde auch keine Krippe aufgebaut. Darum wurden die Figuren auch nicht anschließend, wie in den vergangenen Jahren, in der Leinefelder Bonifatiuskirche aufgebaut.

Die Heiligen drei Könige von Leinefelde-Worbis, die normalerweise jetzt auf dem Weg zur Weihnachtskrippe und zur Heiligen Familie wären, sind in diesem Jahr in der Kulturabteilung der Stadtverwaltung geblieben. Da coronabedingt keine Weihnachtsmärkte stattgefunden haben, wurde auch keine Krippe aufgebaut. Darum wurden die Figuren auch nicht anschließend, wie in den vergangenen Jahren, in der Leinefelder Bonifatiuskirche aufgebaut.