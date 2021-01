Heiligenstadt: Ausschuss will Gesamthöhe festschreiben

Das Rathaus in Heiligenstadt. Coronabedingt tagte der Bau- und Verkehrsausschuss aber in der Stadthalle. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Insgesamt nur 48 Minuten brauchte am Montagabend der Heiligenstädter Bau- und Verkehrsausschuss für seine Sitzung samt Pause und nichtöffentlichem Teil in der Heiligenstädter Stadthalle. Der öffentliche dauerte nur 31 Minuten. Es standen neben den notwendigen Regularien auch nur zwei Bauvorhaben zur Abstimmung. Die Ausweisung eines Baugebietes in Günterode ging geräuschlos durch. Damit gebe es sechs weitere Bauplätze in dem Ortsteil. „Das haben wir in allen Ortsteilen vor“, so Bürgermeister Thomas Spielmann (BI), die Anfrage nach Bauplätzen sei ungebrochen.

Eine kurze Debatte gab es bei einem Vorhaben in der Husumer Straße in Heiligenstadt selbst. Ein Bauwilliger plant, auf einem Parkplatz ein neues Mehrfamilienhaus zu errichten. Dort aber wollten die Ausschussmitglieder in einem Bebauungsplan mehrheitlich die Geschoss- und Gesamthöhe festgelegt haben, die der Bauherr nicht überschreiten darf. Die beiden Tagesordnungspunkte mussten abgestimmt werden, um Verzögerungen im Verfahrensablauf zu vermeiden. Weiter Anfragen der Ausschussmitglieder und sachkundigen Bürger gab es nicht, so dass nach einer kurzen Pause ein kurzer nichtöffentlicher Teil folgen konnte, der schnellstens abgewickelt wurde, um den Vorgaben zu genügen.