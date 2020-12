Heiligenstadt: Die Lingemänner und ihr digitaler Adventskalender

Am Lingemann-Gymnasium haben Schüler und Lehrer einen digitalen Adventskalender gestaltet.

„Als ob die Architekten unseres modernen Schulanbaus geahnt hätten, dass das Jahr 2020 die Digitalisierung des Lebens zwangsläufig stark voranschreiten lässt“, sagt Siegfried Arand, Lehrer am Heiligenstädter Lingemann-Gymnasium, der auch die dortige Homepage-Crew leitet. Online-Unterricht und mehr sei in der Schule jetzt zur Normalität geworden und trüge auch zu einem produktiven Home-Schooling maßgeblich bei. Doch obwohl die Corona-Zeit schwierig ist, soll es an Kreativität, Spaß und weihnachtlicher Vorfreude nicht mangeln.