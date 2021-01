Heiligenstadt: Eine Nachtwächterin mit Leib und Seele

Heiligenstadt. Normalerweise steht Heidelinde Liepe jeden Donnerstagabend in vollem Ornat mit Laterne und Hellebarde vor den Heiligenstädter Rathaustreppen. Im Winter um 19 Uhr, im Sommer um 21 Uhr. Dieser Termin ist der Öffentlichkeit vorbehalten. Man braucht sich einfach nur bei ihr einzufinden. Dann entführt sie die Gäste auf eine Zeitreise durch die Geschichte der Stadt.

Seit nunmehr fast 21 Jahren füllt die heute 76-Jährige das Amt der Nachtwächterin aus. „Ich war die erste", sagt sie ein bisschen stolz. Verstärkung bekam sie später von Sigrid Seifert und vor etwa fünf Jahren noch von Annerose Goldbach. Denn wenn sich Gruppen anmelden, dann reicht eine Nachtwächterin oder Stadtführerin bei weitem nicht mehr aus.

"Und ab und an ist man ja auch mal nicht da", sagt Heidelinde Liepe. Man wechselt sich auch ab, und wenn zwei Reisebusse kommen, dann müssen alle drei Nachtwächterinnen ran, um die rund 100 Personen zu betreuen.

Dass niemand kommt, ist selten

Selten komme es vor, dass niemand kommt. Aber das mache nichts. Sie wartet immer noch 15 Minuten, dann geht sie langsam nach Hause. "Früher bin ich alleine meine Runde gegangen." Das aber macht sie heute nicht mehr, schließlich steht sie kurz vor ihrem 77. Geburtstag. Das aber mache auch nichts, sagt sie mit einem herzlichen Lachen. „Das Leben fängt doch erst mit 77 Jahren an.“

Am 7. Februar des Jahres 2000 hat Heidelinde Liepe offiziell ihr Amt angetreten. Zuvor hatte die frühere Tourismus-Chefin Marie-Theres Nolte sie gefragt, ob sie sich nicht vorstellen könne, abendliche romantische Stadtführungen als Nachtwächterin zu leiten. "Ich habe sofort Ja gesagt."

Langeweile kommt bei dem etwa eineinhalb Stunden dauernden Rundgang nicht auf. "Viele Menschen sind verblüfft, wenn sie erfahren, wie viele große Persönlichkeiten unsere Stadt besucht haben. Sogar manche Heiligenstädter wissen das nicht", sagt sie. Sie zeigt, wo Goethe und die Herzogin Anna Amalia übernachtet haben, spricht über Königin Luise und Napoleon Bonaparte, führt die Gäste zu Storms Wohnhaus und auf Tilman Riemenschneiders Spuren über den Klausberg zum Wasserfall.

Dann dürfen die Gäste entscheiden, ob sie durch den Park oder den Heimenstein laufen möchten. Sind es ältere Herrschaften, dann passt sie die Schrittgeschwindigkeit an.

Spaß mit "lustiger Meute"

"Einmal", so erinnert sie sich, "hatte ich Kegelbrüder aus Hameln zu betreuen. Das werde ich nie vergessen! Die wollten in jeder Gaststätte auf der Tour einkehren und ein Bierchen trinken. Das dauerte länger als vier Stunden, bis ich sie wieder im Hotel abgeliefert hatte. Ich war erst um Mitternacht zu Hause." Aber mit einer "lustigen Meute" mache auch solch ein ausgedehnter Abend Spaß. "Ernste Probleme hatte ich in all den Jahren nicht."

Mit Wehmut blickt Heidelinde Liepe auf das vergangene Jahr zurück. Anfang März hat es den letzten normalen Abendspaziergang gegeben. Dann kam Corona. „Zwischendurch waren die Führungen für einzelne Personen oder zwei oder drei möglich, aber mit Mundschutz.“

Sie hofft inständig, dass die Pandemie abflaut, die Leute vernünftig bleiben. „Wir stehen das durch.“ Natürlich vermisse sie die donnerstäglichen Runden und sei fest überzeugt, dass sie bald wieder mit Laterne, Umhang und Hellebarde die Gäste führen darf. Denn ans Aufhören denkt sie noch lange nicht. "Ich mache es so lange, wie der Herrgott es mir erlaubt."