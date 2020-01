Heiligenstadt erlebt Väterchen Frost und Moskauer Nächte

Anders, als bei uns in der Vorweihnachtszeit, wo Plätzchen, Stollen und Süßigkeiten in Mengen genascht werden, bereiten sich die Menschen in Russland traditionell mit Fasten auf das Weihnachtsfest vor. Damit bedankte man sich früher bei Gott für die Getreide- und Obsternte und lernte, verantwortungsvoll mit Nahrungsmitteln umzugehen. Um den harten Winter zu überleben, war es wichtig, Vorräte anzulegen, anstatt alles gleich zu verbrauchen.

Die russisch-orthodoxen Christen feiern Weihnachten am 7. Januar. Weihnachten ist in Russland das zweitwichtigste religiöse Fest nach Ostern. Wie viele andere religiöse Feste, durfte Weihnachten nach der Oktoberrevolution 1917 nicht mehr gefeiert werden, darum ist Jesu Geburt auch kein Feiertag in Russland. Stattdessen bringt Väterchen Frost die Geschenke in der Silvesternacht. Viele Bräuche wurden vergessen, und Traditionen gingen verloren. Erst im Jahr 1991 wurde Weihnachten in Russland zum offiziellen Feiertag.

Die russisch-orthodoxe Kirche legt Feiertage nach dem alten julianischen Kalender fest. So ist am 6. Januar für die Menschen in Russland der Heilige Abend. Zahlreiche Traditionen und Sitten rund um das Weihnachtsfest wurden im alten Russland gepflegt. In Menschen, die ihre Heimat verlassen und in Menschen die ihre Wurzeln in Russland haben, meldet sich in der Zeit vor Weihnachten besonders die russische Seele. Riten und Bräuche verbinden die Menschen nicht nur untereinander, sondern auch mit ihrer Vergangenheit. So waren die Gäste im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt eingeladen, russische Folklore zur Weihnachtszeit zu erleben.

Nicht nur für Russischstämmige oder ehemalige Mitglieder der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft war diese Vorstellung ein besonderes Ereignis. Die stimmungsvolle Kulisse zeigte ein tief verschneites russisches Dörfchen. Der Schnee glitzerte auf den Dächern und aus den Schornsteinen zog der Rauch in einer kleinen Säule gen Himmel. Ein kleines Orchester sorgte mit russischen Knopfakkordeons, Balalaikas, Schlagzeug und den unterschiedlichsten Flöten für die musikalische Untermalung und präsentierte auch instrumentale Klänge. Beim altbekannten „Kalinka“ konnte sich niemand zurückhalten. Es wurde geklatscht und mitgesungen. Ein bisschen Wehmut kam auf, als über die Moskauer Nächte gesungen wurde. Leise und besinnlich mit Kerzenlicht, aber auch laut, fröhlich und bunt ging es mit dem Tanz- und Gesangsensemble RUS auf der Bühne zu.

In Russland bedeutet Weihnachten nicht nur die Zeit der Besinnung, sondern auch Tanz, Gesang, ausgelassene Feiern und Freude über das eigene Dasein und die Ankunft des Heilands. Tänzerinnen in farbigen, langen Trachtenröcken und schönen traditionellen Kostümen wirbelten über die Bühne. Die Sänger brillierten mit ihrem typisch russischen a-cappella-Gesang, die Tänzerinnen mit ihren spektakulären Pirouetten und die athletischen Tänzer mit artistischen Einlagen. Besonders erstaunlich war, dass alle ohne Mikrofon sangen und doch bis in die letzte Ecke des Saales glasklar zu hören waren. Das liegt daran, dass das Kulturhaus wie ein richtiges Theater konzipiert und gebaut wurde und über eine fantastische Akustik verfügt. Chor, Ballett, und Akrobaten präsentierten eine temporeiche Show und eine unvergessliche Begegnung mit dem alten Russland. Ein musikalisches Spektakel für alle Sinne.

Seit über drei Jahrzehnten verkörpert das preisgekrönte Ensemble die russische Volksmusik. Sein Hauptanliegen ist es, dass die alten Traditionen und Künste nicht vergessen werden, sondern erhalten bleiben. Die Show verbindet in einzigartiger Weise modernes russisches Selbstverständnis mit längst vergangenem Glanz der Zarenzeit. Und so hat das Ensemble eine Show inszeniert, die auf unglaubliche Weise die Menschen anspricht und den längst vergangenen Glanz von Väterchen Russland auf die Bühne bringt. Beeindruckend sind auch die Disziplin, Körperbeherrschung und Grazie der Darsteller. Das war künstlerische Folklore auf allerhöchstem Niveau.