Die gemütliche Atmosphäre am flackernden Kaminfeuer in Schmerbachs Keller gehört zu den Kamingeflüster-Konzerten der Band Princess Jo eigentlich dazu.

Die Konzerte wird es dieses Jahr wieder geben, der Keller aber bleibt zu. „Wegen der Corona-Situation. Der Keller ist einfach zu klein, ein vernünftiges Konzept wäre nicht machbar gewesen“, erklärt Jorita Solf, Frontfrau von Princess Jo. Stattdessen zieht die Band in die Stadthalle von Heiligenstadt um.

Sechs Konzerte am ersten und zweiten Adventswochenende

„Eine wunderbare Zusammenarbeit“, lobt Jorita Solf die Unterstützung. Weder die Band noch die Stadt wollten auf die Konzertreihe verzichten, die inzwischen in der Weihnachtszeit einfach dazugehört. Gemeinsam überlegte man, wie ein Konzept aussehen könnte. „Wir dürfen wegen der Größe der Halle nun pro Konzert 220 Gäste einlassen.“

Aber es werde dieses Jahr nur sechs Konzerte geben, keine zwölf, wie sonst. Und die finden nur am ersten und zweiten Adventswochenende statt. „Aus terminlichen Gründen, es waren die einzigen möglichen in der Halle.“ Darum haben die Musiker auch die Sonntage wieder mit hineingenommen. „Dann fangen wir eine Stunde eher an, damit jeder am nächsten Tag auch pünktlich zur Arbeit kommt.“

Dafür aber gebe es eine Sitzplatzgarantie. Die ersten Gäste dürfen ab einer Entfernung von drei Metern von der Bühne Platz nehmen. „Die Stühle stellen wir in Zweier- und Vierergruppen“, erklärt Jorita Solf. „Und wir nutzen auch nicht die feste Bühne, sondern bauen eine zweite quer vor die große Glasfront, so dass die Gäste im Halbkreis sitzen können und trotzdem gemütliche Atmosphäre aufkommen kann.“ Und das Kaminfeuer, das bisher immer so lustig im Keller prasselte? „Wir überlegen, es mit einem Beamer an eine Wand zu werfen.“

Die Versorgung der Gäste mit Essen und Getränken sei auch gesichert. Sie kann im Foyer der Halle an der fest eingebauten Theke gewährleistet werden. Natürlich kommen Plexiglasscheiben davor und werden die Abstände, die einzuhalten sind, auf dem Fußboden markiert. „Ab Einlass bis zum Sitzplatz gilt Mundschutzpflicht, also die Masken nicht vergessen. Am Platz darf sie abgenommen werden. Sobald man sich in der Halle bewegt, muss er wieder benutzt werden.“ In diesem Jahr übernehme Jens Kohl mit einigen Partnern die Verpflegung. „Wir sprechen gerade durch, was es geben wird. Es wird toll“, macht Jorita Solf Appetit.

Und sie bittet die Gäste, schon zuhause auf den Eintrittskarten ihre Namen und Kontaktmöglichkeiten zu notieren. „Die werden dann in eine Urne eingeworfen“, erklärt sie. So sei wegen möglicher Kontaktnachverfolgung alles geklärt, aber auch dem Datenschutz Genüge getan. Und sollten tatsächlich auf behördliche Anweisung hin die Konzerte nicht stattfinden können, dann können die Karten mit Erstattung des Preises zurückgegeben werden.

Im Moment feilt die Band am Programm für die Konzertabende. „Wir haben viel Neues aufgenommen, tolle Titel, auch von mir wird es etwas Neues geben“, sagt Jorita Solf mit einem Augenzwinkern.

Sie und ihre Band freuen sich schon wie wahnsinnig auf die Konzerte, sei in diesem Jahr doch nicht viel, eigentlich so gut wie gar nichts, möglich gewesen, es ein hartes Jahr für Künstler gewesen.

Jetzt blicke man voller Vorfreude auf die beiden Adventswochenenden und hoffe, dass die Konzerte stattfinden können.

Karten gibt es ab sofort in der Eichsfelder Bücherstube Heiligenstadt und in der Buchwelt Leinefeldefür 27., 28. und 29. November, sowie der 4., 5. und 6. Dezember. Freitag und Samstag beginnen die Konzerte 20 Uhr, Sonntagen jeweils eine Stunde früher.